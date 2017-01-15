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Чистка головки Epson с СНПЧ

В статье описано, как выполняется чистка головки Epson L110, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L300, L350, L355, L310, L362, L364,L365, L386, L384, L455, L486 и др. То же самое относится и к новым МФУ Epson c СНПЧ, имеющим 4-значный номер. Например, Epson L4160 и т.д. Цена чистки такой головки 2500 рублей. В эту цену входит обслуживание СНПЧ.

Рассмотрим восстановление качества печати в МФУ Epson с СНПЧ (Система Непрерывной Подачи Чернил).

Вы обнаружили у вашего МФУ Epson с СНПЧ некачественную печать, а именно:

принтер Epson не печатает одним цветом или двумя

принтер Epson печатает одним цветом

полосы при печати, некоторые сопла не печатают

пропуски при печати

печатает пустой лист

Сначала выполните чистку головки средствами самого принтера. Если не помогло, то переходим к следующему этапу ремонта МФУ Epson.

Как снять головку Epson Lxxx

Покажем, как производится чистка печатающей головки Epson L110, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L300, L350, L355, L310, L362, L364,L365, L386, L384, L455, L486.

Вынимаем демпферы СНПЧ.

Снимаем боковую крышку слева и заднее белое крепление.

Вынимаем головку и отсоединяем ее от шлейфа.

Далее проводим чистку печатающей головки, начиная с ее отмачивания.

Снятие и прочистка головки Epson L3XXX L4XXX

Головка на Epson L3XXX и L4XXX та же самая, как и на Epson XXX. Да и снимается аналогично. Только не нужно снимать боковую крышку со шлейфами.

Начинать чистку печатающей головки Epson нужно с отмачивания дюз. Срок отмачивания головки от нескольких часов до нескольких дней.

Для этого головку ставим в кювету на салфетку, пропитанную RSL жидкостью.

Средства для чистки головки Epson LXXX и LXXXX

Средства для чистки печатающей головки выбираем исходя из используемых чернил. Если в принтере используются пигментные чернила, то берем промывочную жидкость для пигмента. Пигментные чернила используются в принтерах и МФУ Epson серии SX, XP, WF и др. Для этих чернил подходит промывочная жидкость OCP LCF III. Это сервисная жидкость для отмачивания пигментных чернил.

Нужно помнить, что эта жидкость является агрессивной и ее можно использовать не более 30 минут.

Поскольку в серии L применяются водорастворимые чернила, то и сервисную жидкость нужно брать для водных чернил. Например, жидкость OCP RSL. Это базовая сервисная жидкость для промывки печатающих головок.

Действия после чистки головки

После чистки проверяем систему СНПЧ: уровень чернил в контейнерах, состояние чернил, проходимость чернил в трубках, наличие чернил в демпферных картриджах, отсутствие подсоса воздуха в системе. Не допускается смешивание чернил разных типов. Если что-то не так, то устраняем.

Половина неисправностей системы подачи чернил происходит из-за неисправности СНПЧ.

Цены на чистку головки Epson с СНПЧ

Чистка печатающей головки Epson Цена

руб. Cредняя степень забитости дюз, A4 формат, 4 цвета 2500 Высокая степень забитости дюз 3000 5-6 цветов 3000 8-9 цветов 4000 A3 +500

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